أبو العينين: نحتاج إلى تسويق عالمي يليق بمكانة مصر للتوسع في اكتشافات الطاقة.. ولابد من استراتيجيات جديدة لاستقطاب المستثمرين

أبو العينين خلال الجسة العامة للبرلمان:

* علينا العمل على استراتيجية جديدة في التوسع باستخدام الغاز الطبيعي

* انخفاض أسعار الطاقة والإنتاج يتطلب اتخاذ استراتيجيات جديدة لاستقطاب الاستثمارات

* أطالب وزارة البترول بالكشف عن استراتيجيتها في التنقيب عن الغاز الطبيعي بعد تغير أسعار البيع

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لوزارة البترول على الاتفاقيات التي تقوم بها في مجال البحث والتنقيب عن البترول.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

وطالب "أبو العينين" بضرورة الكشف عن استراتيجية وزارة البترول في الفترة المقبلة، لاسيما في ضوء المتغيرات الجديدة، بعد تغير أسعار بيع الغاز الطبيعي العام الماضي، وهو ما أثر على الفائض في مصر.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أنه في ظل التوجه نحو الطاقة النظيفة، فإن الممول العالمي سيقوم بالبحث عن تمويل الطاقة النظيفة بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وقال محمد أبو العينين: علينا العمل على استراتيجية جديدة في التوسع باستخدام الغاز الطبيعي، وكذلك استراتيجية جديدة في التعامل مع المستثمرين.

وأكد وكيل النواب، أنه مع انخفاض الأسعار والإنتاج، ينذر بعواقب تتطلب اتخاذ استراتيجيات جديدة مثل الاهتمام بالهيدروجين الأخضر، لاستقطاب استثمارات جديدة في الفترة المقبلة.

و دعا النائب محمد أبو العينين، إلى ضرورة العمل على تسويق عالمي يليق بإمكانيات مصر، لاسيما في ظل وجود أراضي شاسعة يؤكد بأنه هناك طاقات واكتشافات كبيرة.