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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الشيخ مشعل الأحمد بتوليه حكم الكويت

صدى البلد

أرسل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تهنئة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي،  اليوم الأربعاء، خلفًا للأمير نواف الأحمد الصباح الذي توفاه الله السبت الماضي، وجاء نصها:


"أتقدم بخالص التهنئة، لسمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح على توليه مسؤولياته الجديدة اليوم، ونثمن دوره الواضح ومكانته في قلوب الشعب الكويتي، ونتمنى كل التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار. كما أعبر عن تهانينا القلبية لعائلة الصباح وشعب الكويت الشقيق".

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