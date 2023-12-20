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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة المنيا: المركز الوطني للابتكار يشارك بفعاليات ريادة الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جامعة المنيا تشارك
جامعة المنيا تشارك بريادة الأعمال

شارك وفد لجامعة المنيا بالمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة بفعاليات قمة ريبل Ripple summit 2023  الجيل القادم من مراكز ريادة الأعمال" لدعم مراكز ريادة الاعمال وحاضنات ومسرعات الأعمال في منطقة الشرق الأقصى وشمال أفريقيا، الذي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالقرية الذكية، بمشاركة 30 جامعة مصرية وعدد كبير من الجهات المعنية بريادة الأعمال.

ضم وفد جامعة المنيا الدكتور ايمان الشريف عميد كلية التربية النوعية ومدير المركز الوطني للابتكار وريادة الاعمال بجامعة المنيا، وفريق عمل المركز الدكتور عصام ابو السباع، والدكتور مرتضى شمس الدين، والدكتور محمود ضرار.

ومن جانبه ثمن رئيس الجامعة المشاركات الفاعلة في تطوير الصفات الريادية للطلاب، ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودمجها في التعليم الجامعي، لخلق جيل واعي لديه المهارات المستقبلية التي تؤهله لتحقيق التميز والإبداع، وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.

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وأشارت د.  إيمان الشريف، أن اللقاء استهدف تعظيم دور مراكز ريادة الأعمال في الجامعات لمواكبة التوجه العالي نحو اقتصاد مبني على المعرفة، وتعلم مشاركة اتجاهات الصناعة، والمشاركة في المناقشات، والتواصل مع القادة، ومعالجة مختلف المواضيع والتحديات التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال اليوم، كما تناولت القمة ثلاث ركائز رئيسية دارت حول: برامج ريادة الأعمال وأفضل ممارساتها، والنمو والتمويل، وبناء نظام لريادة الاعمال ممكن في مصر.

وتضمنت فعاليات القمة حلقات نقاشية وندوات مع خبراء دعم ريادة الأعمال، وعرض لأفضل الممارسات وقصص النجاح من مراكز ريادة الأعمال، وورش عمل تفاعلية لتبادل الخبرات.

 

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الشرق الأوسط وشمال الشريف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حملات تفتيش عميد كلية التربية النوعية لأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ناقش

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