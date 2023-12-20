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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقه ضخمه.. عاصبة تحاول تهريب مخدرات بـ 34 مليون جنيه خارج البلاد| تفاصيل

المخدرات
المخدرات

 

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط تشكيل عصابى إعتزم تهريب كميات من الأقراص المخدرة خارج البلاد قدرت قيمتها المالية قرابة 34 مليون جنيه .

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (9 أشخاص إثنين منهم "يحملان جنسية إحدى الدول") تخصصوا فى جلب وتهريب المواد والأقراص المخدرة وإعتزامهم تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة عبر ميناء سفاجا البحرى داخل مخازن سرية مجهزة خصيصاً لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل "براد" إلى إحدى الدول . 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من عناصر التشكيل حال تواجدهما بالميناء لإنهاء الإجراءات الجمركية.. وبتفتيش السيارة "براد" عُثر داخل المخازن السرية بها على (336 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأين داخل مخزن سرى بمقطورة السيارة "براد"). 

 وبإستكمال التحريات وتكثيف الجهود أمكن ضبط باقى عناصر التشكيل " من بينهم إثنين يحملان جنسية إحدى الدول" بأماكن ترددهم بنطاق محافظات (القاهرة- القليوبية- المنيا) وعثر بحوزتهم على (15000 قرص مؤثر لعقار بريجابلين).

وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بالتحريات. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (34 مليون جنيه تقريباً). 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة .

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الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المخدرات والأسلحة تهريب المواد المخدرة عقار الكبتاجون ميناء سفاجا

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