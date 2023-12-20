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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فولندام.. رحلة إلى عالم الطبيعة البحرية بقرية الصيادين في هولندا

قرية الصيادين فولندام
قرية الصيادين" فولندام" بهولندا

وسط أصوات طيور النورس وغيوم يتخللها ضوء الشمس وسماء يزينها قوس قزح وهواء شديد النقاء، ينتعش وجدانك فور وصولك إلى قرية الصيادين "فولندام" بـ هولندا، لجمال طبيعتها البحرية لكونها تطل على نهر زويديرزي الشاسع الذي لا يسع لعينك أن ترى نهايته.

قرية الصيادين" فولندام" بهولندا

تتميز القرية الهولندية بالهدوء والطبيعة البحرية الخلابة والبيت الصغيرة المنمقة، فحين تصل إلى المركز لرئيس للقرية تجد عددا من محالات المأكولات البحرية والمقاهي المطلة على النهر  زويديرزي، ليتمتع الزائرون من جميع أنحاء العالم بالمشهد الجميل الذي يخطف الأنظار من الوهلة الأولى.

قرية الصيادين" فولندام" بهولندا

رحلة بحرية من القرية للجزيرة

فيما يتخلل النهر عدد لا يستهين به من القوارب واليخوت، التي يمتلكها أهالي القرية لمزاولة نشاطهم في الرحلات السياحية أو في الصيد، فبالرغم من برودة الجو، خاصة في شهر أكتوبر وما يليها من أشهر شتوية، إلا أن الجو العام يشعرك بالراحة والاستجمام اللامتناهي.

وحين تتجول بالقرية ستستمتع بأجوائها المبهرة، عبر تناول الأطعمة البحرية المختلفة أو باحتساء كوب من المشروبات الساخنة الشهية.

قرية الصيادين" فولندام" بهولندا

 والجميل بتلك القرية الهولندية، هو وجود جزيرة يمكن الوصول لها عبر يخت سياحي مكون من دورين، الدور العلوي مكشوف للهواء الطلق أم الدور السفلي،  فهو عبارة عن مطعم وكافيه مغلق لمحبي التدفئة بعيداً عن الجو البارد.

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الجزيرة وتقاليدها

تمتد الرحلة البحرية للجزيرة المقابلة للقرية الهولندية، إلى نحو نصف الساعة، وتصل قيمة تذكرة الرحلة ذهاباً و إيابا إلى نحو 17 يورو، حيث تنقلك المركبة البحرية إلى الجزيرة من صباح حتى الساعة السابعة مساءً، وهو موعد اخر رحلة بحرية من الجزيرة إلى القرية.

قرية الصيادين" فولندام" بهولندا

وحين تصل إلى الجزيرة تستقبلك سيدة عجوز ترتدي الزي التقليدي لأهالي الجزيرة الذي يفتخرون به، وسط حفاوة كبيرة من العاملين بتلك الجزيرة، ففور نزولك من المركبة السياحية تجد متحف يصف تاريخ أهالي الجزيرة وحياتهم البسيطة في الماضي والتي لا يزالون يحفظون عليها حتى وقتنا الحالي.

قرية الصيادين" فولندام" بهولندا

المراعي والمأكولات البحرية

تحتضن الجزيرة عددا من البيوت ذات المساحة الصغيرة التي تجد بداخلها الدفء والهدوء المريح للأعصاب، أثناء تجولك بالجزيرة تجد عددا من المزارع والمراعي الحافلة بالأغنام والأبقار والدجاج، في حياة تكشف جمال الريف الأوروبي الأصيل.

قرية الصيادين" فولندام" بهولندا

خلال جولتك بالجزيرة ستجد عددا من المطاعم والمقاهي السياحية ممتدة على رصيف البحري للجزيرة، بينما ستجد عددا من المطاعم صغيرة لبيع الوجبات البحرية والبطاطس الساخنة التي تصل تكلفتها إلى حوالي 12 يورو للوجبة متوسطة الحجم، لتستمتع بتناول الطعام وسط طبيعة بحرية في غاية الروعة.

قرية الصيادين" فولندام" بهولندا

نهاية الرحلة 

تنتهي جولتك بالجزيرة والقرية الهولندية في الساعة السابعة مساءً، حيث تغلق المطاعم والمحالات أبوابها أمام الزوار الوافدين، ليعود الجميع إلى منازلهم بعد يوم طويل من العمل، حيث يتجه الزوار إلى محطة الأتوبيس ليتجهوا مرة أخرى إلى العاصمة الهولندية أمستردام نحو محطة القطار الرئيسية، ليكملوا رحلتهم السياحية بالعاصمة الساهرة.

قرية الصيادين" فولندام" بهولندا
فولندام قرية الصيادين هولندا طيور النورس قوس قزح أصوات نهر زويديرزي

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