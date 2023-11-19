الجبنة والرنجة.. أفضل أطعمة يمكن تناولها بهولندا وأسعارها | خاص

تتميز دولة هولندا بعدد من الأطعمة المتميزة التي عشقها الكثيرين من مواطني الدولة الأوروبية و السائحين فيها، وفي هذا السياق سنستعرض أفضل ثلاث أطعمة ستعشق تناولها تم رصدها خلال جولة موقع “صدى البلد” بـ هولندا.

الجبن الهولندي

تشتهر هولندا بصناعة الجبن لامتلاكها مراعي شاسعة للأغنام و الماشية بكافة أنواعها، علاوة على ذلك اهتمامها بتصنيع الجبن بجودة عالية للغاية لكون ها المنتج من أهم المنتجات التي تنتجها هولندا.

معرض الجبن بقرية الطواحين في هولندا

تتميز الجبن الهولندي بأنها طازجة لدرجة متميزة للغاية، فستجد الجبن البقري و الجاموسي و الماعز، بأطعمة مختلفة مختلطة بعناصر أخرى كالعسل والريحان والفلفل وغيرها من توابل او عناصر أخرى، تجعلك تعشق الجبن الهولندي ومذاقة المبهر.

والجميل أن هناك معارض مخصصة لعرض الجبن بقرية الطواحين، لأشهر الماركات المصنعة الجبن، فعند دخولك ها المعرض تجد تماثيل محنطة بجوارها شاشات توضح عملية التصنيع بكافة تفاصيلها بداية من حلب الماشية وصولاً إلى تصنعها داخل المصنع، والهدف من ذلك هو كسب ثقة المشتري واستقطاب أكبر قدر من الزبائن.

معرض الجبن بقرية الطواحين في هولندا

ويمكن خلال جولتك بمعرض بيع الجبن، بأن تتذوق كافة انوع الجبن وبعدها تقرر ما تود أن تشتريه من جبن إلى سيجذبك مذاقه من الوهلة الأولى، وتتراوح أسعار قالب الجبن ما بين 7 إلى 20 يورو وهناك عروض مميزة تصل إلى 4 قوالب جبن بـ 30 يورو أي ما 900 جنيه مصري.

شرائح السالمون والرنجة

الثروة السمكية بـ هولندا تعد من أكثر الثروات التي تمتلكها الدولة الأوروبية، بفضل وجود الاف القنوات النهرية والبحرية، لتكون مجال واسع لصيد الاف الاطنان من السمك خاصة سمك الماكريل والرنجة التي يعشق الهولنديين أكلها.

تنفرد هولندا بأكلة سمكة الرنجة التي يتهافت عليها الكثيرون من الهولنديين أو السائحين أثناء لزيارتهم لهولندا.

المأكولات السمكية بقارية الصيادين بهولندا

كما تتميز هولندا وجبات أسماك الماكريل، ذات الطعم الفريد الذي يستحسنه الكثيرين، ويمكنك ان تجد افضل وجبات السمك بقرية الصيادين ذات الطابع الساحلي والتي تحتوي على أحد الجزر المبهر الحافلة بالمراعي ومطاعم الأكلات البحرية المميزة.

أما عن أكثر الأكلات السمكية التي يقبل عليها الجميع هي السلمون المدخن، خاصة حين يطهى مع البيتزا يضفي عليها مذاق في غاية الروعة، كما يتم أكلها كساندوتش مع بعض الإضافات من الخضار الطازج، ليمنحك طعم لا يمكنك مقاومته، حيث تصل أسعار شرائح السلمون بحوالي 8 يورو فيما أعلى بحسب النوع والجودة.

بكت البطاطس ذات الإضافات المختلفة

وسط مدينة أمستردام ستجد طوابير من البشر أمام أحد أشهر محلات البطاطس يصطفون من اجل الحصول على بكت من البطاطس ذات الحجم الضخم والطعم المميز الذي يستقطبك لشراء المزيد منها.

تشتهر مدينة أمستردام بمحلات البطاطس التي يتوافد اليها الزائرين من كافة أنحاء العالم، بفضل طريقة تحضيرها والأطعمة التي تضاف عليها لتعطيها ماق هو الأفضل على الاطلاق.

اكلة البطاطس بأحد المحلات الشهيرة بهولندا

يحتوي بكت البطاطس على كمية ضخمة من أصابع البطاطس الساخنة كبيرة الحجم، ومذاقها بإضافة الأطعمة كالميونيز و صوص الباربكيو وغيرها من اطعمة تدفعك إلى تناول المزيد من تلك البطاطس، و تروح بكت البطاطس من 4 يورو ونصف حتى 7 يورو على حسب الأطعمة التي تود أن تضيفها.

في النهاية في حال زيارتك لـ هولندا ستستمتع كثيراً بالأطعمة المختلفة ذات المذاق الرائع، بالإضافة إلى التنزه بعدد من المدن ذات الطبيعة الجذابة والمبهرة