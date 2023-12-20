استشهاد 40 فلسطينيا جراء قصف طائرات الاحتلال لمدينتي خان يونس ورفح بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الأربعاء، باستشهاد أكثر من 40 مواطنا وأصيب عشرات آخرين، مساء اليوم، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح بقطاع غزة.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بإن هناك 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن 10 شهداء على الأقل ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى الكويتي.