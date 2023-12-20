تموين الإسكندرية: حملات مكبرة لضبط الأسعار ومنع تداول السلع الاستراتيجية بالسوق السوداء

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق و تداول السلع الاستراتيجية.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة و إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة ونبيل عسكر مفتش الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك و الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية على الأسواق لضبط الأسعار و متابعة الأسواق.



وأسفرت الحملات عن تحرير محضر بيع للسكر الخاص بالمبادرة بسعر أزيد من السعر الرسمي ومصادرة ٤١ كيس سكر زنة الكيس واحد كجم، وتحرير محضر حيازة وبيع وعرض سجائر محلية بدون فواتير ومصادره ٦٠٧ علبة سجائر، ومصادرة أيضا ٨٢٥ فلتر سجائر مجهولة المصدر، و١٩ باكو تبغ مجهول المصدر.

كما تحرر ٣ محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

يأتي هذا وفقًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لمتابعة الأسواق و ضبط الأسعار.