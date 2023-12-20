ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

تجاوز سعر خام برنت 80 دولارًا اليوم الأربعاء، مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وعدم ظهور أي علامات على تراجع هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر، مما أثار مخاوف من حدوث اضطرابات تؤثر على الأسعار في تجارة الطاقة.

وحسب موقع “أويل برايس”، تم تداول خام برنت عند 80.20 دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة 1.22٪ خلال اليوم، بينما تم تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 74.96 دولار أمريكي، بزيادة 1.38٪ خلال اليوم.

وأمس، سجل خام برنت ارتفاعًا آخر في الأسعار بنسبة 1٪ عندما بدأت الشركات في تحويل السفن بعيدًا عن البحر الأحمر، بينما أعلنت الولايات المتحدة عن نشر قوة عمل لحراسة ممرات الشحن في البحر الأحمر.