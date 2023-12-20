عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب 3 لاعبين.. تشكيل برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة ألميريا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل، تواجد سيرجي روبرتو في خط الوسط، في ظل إصابة بيدري وجافي وغياب فرينكي دي يونج بداعي الإيقاف. 

تشكيل برشلونة لمواجهة ألميريا

حراسة المرمى: بينيا

خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، كريستنسن، بالدي

خط الوسط: جوندوجان سيرجي روبرتو، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي وجواو فيليكس

وعلى الجانب الآخر أعلن جايزكا جاريتانو المدير الفني لألميريا تشكيل فريقة للمباراة، وجاء كالتالي:


حراسة المرمى: ماكسيميانو

خط الدفاع: بوزو، تشومي، إدجار، مونتس

خط الوسط: أكيمي، لوبي، بابا

خط الهجوم: أريباس، رامازاني، وبابتيستاو.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، بينما يأتي ألميريا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ويسيطر الثنائي جيرونا وريال مدريد على المركزين الأول والثاني بالدوري الإسباني بـ44 نقطة و42 نقطة على الترتيب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

تسليم تابلت أولى ثانوي للطلاب الأسبوع المقبل.. وسداد 105 جنيهات تأمينا بالبريد

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

آليات جديدة.. مصر تكشف مفاجأة عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

موضوعات متعلقة

فنربخشة يعتلى صدارة الدوري التركي بالفوز على قيصري سبور 4 - 3

بمشاركة حمدى فتحى.. الوكرة يحافظ على وصافته للدوري القطري بالفوز على معيذر

سحر وإهانة .. نجم الأرجنتين يثير أزمة بسبب زوجة ميسي

شوط أول سلبي بين الزمالك وساجرادا في الكونفيدرالية

أنشيلوتي يكشف حقيقة تعاقد ريال مدريد مع مدافع بسبب كثرة الإصابات

مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز يقسو على ميدياما الغانى بثلاثية بدوري الأبطال

الإصابات تضرب ريال مدريد.. 8 غيابات للمرينجي أمام ألافيس

معلول والجزيري والمثلوثي.. قائمة تونس المبدئية لكأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

افتكره موظف في السوق.. مواطن يضع مذيع BBC في موقف محرج على الهواء

أردوغان يهنئ السيسي بالرئاسة

الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفيدرالبة بعد التعادل مع ساجرادا الأنجولى

دعّم التمرد.. بايدن يعلق على قرار عدم أهلية ترشح ترامب للرئاسة بكولورادو

صافرات الإنذار تدوي في الجولان المحتل

أبو عبيدة: دمرنا 41 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 72 ساعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

بالأحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها | شاهد

بملابس لافتة.. مي حلمي تثير الجدل في صورة جديدة

كاجوال جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ