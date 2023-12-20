غياب 3 لاعبين.. تشكيل برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة ألميريا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.



وشهد التشكيل، تواجد سيرجي روبرتو في خط الوسط، في ظل إصابة بيدري وجافي وغياب فرينكي دي يونج بداعي الإيقاف.

تشكيل برشلونة لمواجهة ألميريا

حراسة المرمى: بينيا

خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، كريستنسن، بالدي

خط الوسط: جوندوجان سيرجي روبرتو، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي وجواو فيليكس



وعلى الجانب الآخر أعلن جايزكا جاريتانو المدير الفني لألميريا تشكيل فريقة للمباراة، وجاء كالتالي:



حراسة المرمى: ماكسيميانو

خط الدفاع: بوزو، تشومي، إدجار، مونتس

خط الوسط: أكيمي، لوبي، بابا

خط الهجوم: أريباس، رامازاني، وبابتيستاو.



ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، بينما يأتي ألميريا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.



ويسيطر الثنائي جيرونا وريال مدريد على المركزين الأول والثاني بالدوري الإسباني بـ44 نقطة و42 نقطة على الترتيب.