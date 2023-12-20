أدارت المباراة الافتتاحية.. الأمريكية توري بينسو حَكَمًا لمباراة الأهلي وأوراوا بمونديال الأندية

أسندت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إدارة مباراة الأهلي وأوراوا الياباني، للمنافسة على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، إلى الحَكَمَة الأمريكية توري بينسو.

ويعاون الأمريكية كل من: بروك مايو حكم راية، ومعاونتها الأمريكية كاثرين نسبيت.

فيما كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مهمة الحكم الرابع، للكونغولي جان جاك ندالا.

وأدارت الأمريكية توري بينسو، المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية بين الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزلاندي، والتي انتهت بفوز العميد بثلاثية دون رد.