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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قصف الجولان .. صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع للجيش السوري

ارشيفي
ارشيفي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن صواريخ إسرائيلية سقطت علي مواقع تابعة للجيش العربي السوري  في محيط  قريتي عرنة وحضر بريف القنيطرة، حيث انطلقت الصواريخ من مراصد الجولان المحتل.

ويأتي ذلك بعد سقوط صواريخ في المنطقة أطلقت من الجانب السوري، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

واحصي المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 69 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 46 منها جوية و 23 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو136 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 116 من العسكريين بالإضافة لإصابة 130 آخرين منهم بجراح متفاوتة. 

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