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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 : شراء ذهب

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

كن سعيدًا في الحياة العاطفية وأضف المودة على الشريك، التعامل مع التحديات في العمل للحصول على النمو الوظيفي، توجد مشكلات مالية بسيطة اليوم.

توقعات برج القوس في الحب 

أتمنى لك يومًا رائعًا مليئًا بالمرح والرومانسية، سترى المزيد من اللحظات الممتعة اليوم، تجنب الخوض في الماضي ولا تنتقي الأشياء التي قد تزعج الحبيب، حافظ على علاقة الحب مبدعة ولكن بسيطة. 

برج القوس وحظك اليوم صحيا

لن يكون هناك مرض كبير ولكن بعض مواليد برج القوس سيواجهون مشاكل مرتبطة بالتنفس، يجب ألا يفوت كبار السن الأدوية، ممارسة خفيفة جيدة للبقاء في صحة جيدة، قلل من تناول الأشياء الزيتية واستهلك المزيد من المكسرات والفواكه والخضروات.

برج القوس وحظك اليوم في العمل 

سوف يمهد بعض المهنيين الطريق للانتقال إلى بلد أجنبي للحصول على وظيفة، يجب على قادة الفرق والمديرين توخي الحذر حتى لا يفوتوا الموعد النهائي.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

لن تحدث أي نفقات كبيرة اليوم ولكن من الحكمة أيضًا عدم إنفاق الكثير على الرفاهية، حفظ الثروة لليوم صعب، ومع ذلك، قد تفكر في شراء الذهب أو العقارات كأصل. تجنب الاستثمارات في أعمال المضاربة ولكن يمكنك تجربة صناديق الاستثمار المشتركة.

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