55 شهيدا بقصف على منازل في خان يونس خلال 24 ساعة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد، أن الإعلام الفلسطيني، قال إن هناك 55 شهيدا في قصف على منازل بخان يونس خلال 24 ساعة.

كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، بأن قصفاً إسرائيلياً قتل 10 فلسطينيين وأصاب آخرين قرب منطقة يقيم بها نازحون قرب مستشفى الأوروبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” أن 25 شهيدًا سقطوا في قصف منزلين لعائلتي معمر وجرغون في خان يونس.

وبحسب مصدر للوكالة: ارتقى 10 شهداء وعشرات الجرحى في قصف منزل وأرض زراعية يقيم فيها نازحون بمنطقة الأوروبي جنوبي خانيونس.

وأوضحت وكالة الصحافة الفلسطينية: “الاحتلال أطلق الرصاص الحي على ظهر شاب في حوسان، قرب بيت لحم، وتم نقل المصاب للمستشفى”.