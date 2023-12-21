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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب الشعور بالدوخة أثناء الوقوف فجأة

أسباب الشعور بالدوخة
أسباب الشعور بالدوخة أثناء الوقوف فجأة

الشعور بالدوار أو الدوخة عند الوقوف فجأة قد يكون ناجمًا عن عدة أسباب، وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة للدوخة عند الوقوف فجأة بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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أسباب الشعور بالدوخة أثناء الوقوف فجأة

انخفاض ضغط الدم: يُعرف أيضًا بالنشاط العصبي القلبي الوعائي، حيث ينخفض ضغط الدم بشكل مفاجئ عند الوقوف، قد يشعر الشخص بالدوار والضعف والدوخة،هذا الحالة تحدث عادةً عندما يكون الشخص قد جلس لفترة طويلة أو عند النهوض من وضعية الجلوس أو الاستلقاء.

فشل القلب: قد يؤدي فشل القلب إلى تدفق الدم بشكل غير كافٍ إلى الدماغ، مما يسبب الدوار والدوخة عند الوقوف، إذا كنت تعاني من فشل في القلب، فيجب استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتعديل العلاج إذا لزم الأمر.

اضطرابات في التوازن: قد تكون بعض اضطرابات التوازن، مثل دوار الدوار (Vertigo)، والتي يعتبر الدوار هنا على أنه حركة دورانية غير طبيعية للمحيط أو الجسم، واضطراب بنظام الأذن الداخلية، مسببة للدوخة عند الوقوف.

نقص السكر في الدم: قد يؤدي انخفاض مستوى السكر في الدم (الهبوط السكري) إلى الدوار والدوخة. يحدث ذلك عادةً عندما يتجاوز الشخص فترات طويلة بدون تناول وجبة، أو عندما يعاني من مرض السكري ويتناول جرعة زائدة من العلاج.

انخفاض حجم الدم: قد يكون لديك نقصًا في حجم الدم بسبب التراجع الحاد في السوائل والترطيب، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم والدوار عند الوقوف.

استخدام بعض الأدوية: بعض الأدوية مثل مدرات البول وبعض أدوية ضغط الدم والمضادات الحيوية والمهدئات العصبية قد تسبب الدوار والدوخة عند الوقوف.

إذا كنت تعاني من حالات متكررة من الدوار عند الوقوف، ينصح بمراجعة الطبيب لتقييم حالتك بشكل دقيق وتحديد السبب المحتمل وتوجيهك بشأن العلاج المناسب.

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