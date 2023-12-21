«ميس إيجيبت 2023» تكشف كواليس مشاركتها في المسابقة.. فيديو

كشفت نهلة خالد، صاحبة لقب ميس إيجيبت 2023، كواليس مشاركتها في مسابقة ملكة جمال مصر، قائلة: إنها كانت دائما تشعر بالخوف من الدخول ي المسابقة والمنافسة فيها.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنها كانت ترى أن المشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر بها صعوبات وعوائق كثيرة.

وتابعت: “قررت في آخر اللحظات الدخول والمنافسة في المسابقة متخطية كل الحواجز وكل ما كان يشعرني بالخوف من تلك المسابقة، وزوجي لعب دورا كبيرا فى دخولي للمسابقة، وهو يدعمني بشكل كبير”.



