بحماية شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي و كتائب القسام، وحرائق جراء غارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.



كان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إطلاق النار على مسلحين في لبنان بعد اقترابهم من السياج الحدودي.



من ناحية أخرى، أعلن حزب الله اللبناني ، في وقت سابق، استهداف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ،‎ ‌‌امس ‏الأربعاء، مدفعية الاحتلال في خربة ماعر بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

