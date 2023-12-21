وزير الخارجية: نتطلع لاستمرار التواصل مع إنجلترا لدعم العلاقات الثنائية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن المباحثات الموسعة التي تجرى مع المملكة المتحدة شملت قضايا المنطقة كالأزمة في السودان وليبيا فضلًا عن العمل على دعم الخطوة الشرائية في المجالات الاقتصادية، علاوة على قضية الهجرة وإجراء حوار حولها سواء من جهة ما تبذله مصر من رعاية عدد كبير على أراضيها أو الخطورات التي اتخذتها للتعامل المنظمات العاملة في هذا المجال، أو في إطار توفير البرامج التنموية للحد من احتمالات الهجرة من مصر.

وأضاف "شكري"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، أن هناك اهتمامًا أيضًا على الجانب البريطاني بقضية الهجرة والتعاون بشأنها مهم للبلدين من لتحقيق مصالح متساوية تُلبي احتياجات البلدين.

وأكد تطلعه على استمرار التواصل بين البلدين خلال الفترة المقبلة، لتحقيق المصالح بشأن الأوضاع الإقليمية المتوترة وأيضا في إطار دعم العلاقات الثنائية.