عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقابة العامة: الحبس 6 أشهر للمعتدين على تمريض قويسنا

نقيب تمريض
نقيب تمريض

قضت محكمة جنح قويسنا فى الجنحة رقم 26190 لسنة 2022 بحبس المعتدين على هيئة تمريض مستشفى قويسنا المركزى ستة أشهر مع الشغل والنفاذ و قبول الدعوى المدنية.

وبدورها وصفت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الحكم القضائى بإنه انتصار لكافة أعضاء هيئة التمريض، متقدمة بالشكر للقضاء المصرى الذى نصف تمريض قويسنا ورد الحق للممرضات المعتدى عليهن.

وأشارت إلى أن النقابة قامت فور الحادث بتشكيل هيئة دفاع ضمت مستشارى النقابة العامة والمستشار القانونى لنقابة المنوفية لتولى أمر الدفاع عن حقوق هيئة التمريض بمستشفى قويسنا المركزى وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأمر يوم بيوم حتى رجوع الحق إلى التمريض المعتدى عليه و جموع التمريض المصرى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة الاعتداء على موظفين عمومين وهم ثلاثة من تمريض مستشفى قويسنا المركزى فى شهر ديسمبر عام 2022، وذلك لأربع متهمين وتداولت اجراءات المحاكمة ابتداءًا من شهر مارس 2023 إلى أن قضت محكمة جنح قويسنا بجلسة 7/12/2023 بحبس الاربعة المتهمين ستة اشهر مع الشغل وقبول الدعوى المدنية.

قويسنا تمريض مستشفي قويسنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

سعر الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة للمقبلين على الزواج

ترشيحاتنا

وزير الخارجية البريطاني: دور مصر عظيم في إيصال المساعدات إلى غزة

لبنان.. حزب الله يطلق وابل من الصوارخ على مواقع إسرائيلية حدودية

إصابة مباشرة لسيارة في الجليل الأعلى بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

جهود مكثفة لكشف أسباب إصابة 38 تلميذا ومعلما باختناق في مدرسة بقنا

وزير الخارجية البريطاني: لا أقبل بوجود معايير مزدوجة بالمقارنة بين أوكرانيا وغزة

وزير الخارجية: نستمر فى التعاون مع شركائنا لتوفير حرية الملاحة بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ