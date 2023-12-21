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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تفاصيل استثمار 3.5 مليون دولار جديدة في التكنولوجيا الطبية 

صدى البلد

تستهدف هيلث إنسايتس آسيا، المُتخصصة في مجال برامج إدارة الأنظمة الطبية ضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليون دولار خلال العام المقبل.

وقال ناصر شحاتة إن هذه الاستثمارات تسعى لتطوير تطبيقات وحلول وأجهزة طبية رقمية ودعم مجال البحث والتطوير وبرامج التدريب للكوادر البشرية.

وأضاف أنه بصدد استخدام أنظمة تكنولوجية جديدة سيساعد نظام مجموعة المستشفيات فى ماليزيا وجنوب شرق أسيا الطبية على التحول إلى مستشفيات ذكية، مما سيمكنها من تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة وفعالية للمرضى وبتكاليف أقل، كما سيساعد النظام المستشفى على تلبية احتياجات السوق الدولية بشكل أفضل."

وقال إنه من المقرّر إنشاء مصنع لتصنيع أجهزة طبية لتشخيص مرضى القلب في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال إنه سيتم الدخول في إجراءات المصنع خلال شهر يناير المقبل، لأفتًا إلي أنه جار العمل على التكلفة الاستثمارية للمصنع موضحًا أن الشركة ضخت استثمارات منذ بدايتها عام 2012 نحو 70 مليون دولار.

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