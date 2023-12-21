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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفض تهجير الفلسطينيين الأبرز.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية البريطاني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بالتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

وجاء خلال عاجل على القاهرة الإخبارية، أن الرئيس السيسي، ووزير الخارجية البريطاني يشددان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأهمية العمل على عدم توسع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم.

وأوضحت القناة أن الرئيس السيسي، طالب باضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في تنفيذ القرارات الأممية بشأن الأوضاع في غزة والعمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. 

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