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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«المصرية اللبنانية» تشيد بإنجازات شركة العاصمة الإدارية الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت لجنة التشييد بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في لقاء لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، لمناقشة واستعرض الفرص الاستثمارية ودور مجتمع الأعمال في المساهمة في تحقيق الخطط ومستهدفات الشركة لجذب المستثمرين والشركات العالمية.

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ترأس الاجتماع المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس علاء فكري، نائب رئيس اللجنة، بحضور المهندس أحمد طيبة، رئيس لجنة التشييد بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعلاء سبع، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، وعمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، وعدد كبير من المطورين والمستثمرين العقاريين.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المهندس فتح الله فوزي، أن شركة العاصمة الإدارية مع بداية تولي المهندس خالد عباس رئاستها، حققت إنجازات عديدة على مستوى تعظيم الربحية وحل مشاكل المستثمرين، حيث نجحت في زيادة أرباحها إلى 25 مليار جنيه وتخطط لطرح من 5 إلى 10% بالبورصة المصرية في المرحلة المقبلة.

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من جانبه، أكد المهندس أحمد طيبة، رئيس لجنة التشييد بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تخصيص مناطق لعمل محاجر رمل بجانب منطقة لإعادة تدوير المكعبات الخرسانية للشركات التي تعمل في مجالات الخرسانة الجاهزة بما يهدف إلى تعزيز مفهوم البناء الأخضر للمحافظة على البيئة.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس خالد عباس عرضاً مفصلاً عن آخر المستجدات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجهود الشركة في تنفيذ المشروع الذي كان حلماً وتحقق حيث عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المقدمة لجذب الاستثمارات.

وقال عباس، إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حريصة على التعاون مع مجتمع الأعمال في مصر، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية إلى العاصمة الجديدة، مؤكداً أن الشركة تلتزم بتحقيق الأهداف المطلوبة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030 لتسهيل جميع الإجراءات والعمل على تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب.

وأَضاف أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يفتح آفاقاً جديدة ومتنوعة للاستثمار في جميع المجالات التي تتنوع ما بين السكنية والإدارية والتجارية والترفيهية والتعليمية والطبية والصناعية، مشيراً إلى أن العاصمة هي إحدى مدن الجيل الرابع ذاتية التمويل وأنها ليست مجرد مشروع سكني، وإنما مشروع وطني يحقق رؤية استراتيجية للتنمية والاستدامة.

ونوّه إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD افتتحت مركزاً لخدمة العملاء متطور يربط بين المستثمرين والمطورين والعملاء، بهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل التواصل بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، وأن يكون حلقة الوصل بين المطورين والعملاء وبين مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات بطريقة مباشرة.

وأشار عباس إلى دور العاصمة الإدارية في دعم التعليم والرياضة في مصر من خلال إنشاء شركة WMC بالتعاون مع مدرسة Wycombe Abbey ، إلى جانب إطلاق مبادرة “100 حلم” لتوفير المنح الدراسية لطلبة الصعيد في الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية ورعاية المنتخبات الوطنية لكرة القدم لدعم المنتخب القومي والمنتخب الأوليمبي في مشوارهم الكروي.

وأشاد رئيس العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة التطوير العقاري والمقاولات من خلال جمعية رجال الأعمال المصريين في دعم المشروعات القومية التي تساهم في دفع وتطوير عجلة الاقتصاد القومي المصري.

الجمعية المصرية اللبنانية جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس خالد عباس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندس فتح الله فوزي

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