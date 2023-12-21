بيان عاجل للمكتب الإعلامي في غزة بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقره

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، بأشد العبارات قصف وتدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمقر المكتب الإعلامي الحكومي ولمقر شبكة الرأي الفلسطينية التابعة للمكتب في مدينة غزة.

وقال المكتب في بيان له: "استهداف مقراتنا الإعلامية يأتي في إطار سياسة الاحتلال الإسرائيلي الفاشلة بترهيبنا وتخويفنا ومحاولة منعنا من تصدير الموقف الرسمي لوسائل الإعلام المختلفة، ومن مواصلة التغطية الإعلامية وفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وبحق المدنيين والأطفال والنساء والواقع بشكل عام في قطاع غزة، وهي محاولة فاشلة من الاحتلال لطمس الحقيقة".

وأضاف المكتب، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (97 صحفياً وصحفيةً) بينهم شهداء من المكتب الإعلامي الحكومي، واعتقل 8 صحفيين وأصاب العشرات منهم، وهذا يدلل على أن كل من يعمل في حقل الصحافة والإعلام هو في دائرة القتل والاستهداف المتعمد، في إطار سياسة الترهيب والتخويف الفاشلة.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، كل الوكالات الإعلامية والاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية، بإدانة هذه الجرائم المتواصلة بحق الصحافة والإعلام الفلسطيني، والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، كما طالبهم بالضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الحرب الإجرامية ضد الصحفيين وضد المدنيين والأطفال والنساء.