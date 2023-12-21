مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي يطلق بوستر دورته الـ 16

أطلق اليوم مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي والذي تعرض فعالياته في سينما زاوية، بوستر دورته السادسة عشرة التي تقام في الفترة من 11 حتى الـ 20 يناير المقبل والذي صممه عمرو حسني.

ويضم البرنامج البانوراما هذا العام أكثر من أربعين فيلما بين روائي ووثائقي وعروض وبجانب برنامج الأفلام، يضم البرنامج الموازي نقاشات وندوات وورش.



سيتم عرض البرنامج بالكامل في سينما زاوية وسينما الزمالك، وبعض العروض المختارة ستعرض بسينما أركان، بوينت ٩٠، جيزويت الإسكندرية وجيزويت المنيا.



يذكر أن مهرجان بانوراما الفليم الأوروبي يقام بدعم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك) ومن ضمن شركاء البانوراما كل من افلام مصر العالمية والمركز القومي للسينما والقنصلية البريطانية والمعهد الفرنسي والمعهد الايطالي والافلام السويسرية ومركز الفيلم الفنلندي والسينما دوت كوم وانرجي.