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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: إزالة 1696 حالة على مساحة 97 فدانا

ازالة تعديات
ازالة تعديات

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لازالة التعديات على الارض الزراعية بحضور عدد من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية بهدف وقف التعديات وتحقيق الردع العام والتأكيد على هيبة الدولة.

وتمكنت الحملة من إزالة منزل مخالف على مساحة ١٧٠ م2  بقرية سندبيس ، كما تمت إزالة 6 حالات أعمدة حديدية وأسوار بالطوب السويسي على مساحة ٨٠٠ متر مربع بقرية البرادعة بمركز ومدينة القناطر الخيرية ، حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات وإلزام المخالف برفع ناتج الإزالة . 

وأكد المحافظ أن الحملات تمكنت اعتبارا من الثلاثاء 31 اكتوبر وحتى اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 من إزالة (1696) حالة على مساحة ( 97فدانا و3 قراريط وسهمين) ، و(666 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82297م٢) وتم تحرير 875 محضر مخالفة مبان وزراعة للمخالفين.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.

وشدد المحافظ على إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، ولفت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

والجدير بالذكر أن المحافظة أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال  رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) .

القليوبية محافظ القليوبية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية القناطر الخيرية

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