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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحت شعرها.. القبض على امرأة تهرب هذا الشيء في مطار هندي.. صور

صدى البلد

ألقت الشرطة الهندية القبض على سيدة بعد أن أخفت ممنوعات بقيمة 850 ألف جنيه إسترليني تحت شعرها وفي حمالة صدرها. 

وتمت عملية القبض على المهربة، وهي من عنتيبي في أوغندا، في مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي في مومباي متجهةإلى  نيروبي، كينيا. 

وقال مسؤول في مديرية استخبارات الإيرادات (DRI) إنه تم العثور على المرأة وهي تحمل 890 جرامًا من الكو كـ ا يين - بقيمة 844.699 جنيهًا إسترلينيًا - كانت قد أخفتها في شعرها المستعار وحمالة صدرها.


وبعد تلقي بلاغ، قامت وحدة منطقة مومباي التابعة لـ DRI بنصب كمين في المطار والقبض على الراكبة.


 وأظهر مقطع فيديو وصور اللحظات التي قام فيها موظفو الأمن في المطار بفتح شعر المرأة المستعار ببطء وفكه.

تفاصيل 

وكانت هناك حاجة إلى ثلاثة عمال أمن على الأقل للمساعدة في قص وتمزيق الشعر المستعار حيث أخفت المخدرات. 


وباستخدام ماكينة حلاقة، يقومون بالقطع حتى يكتشفوا مخبأً مخفيًا داخل تجعيدة شعر المرأة.


وبينما يقوم أحد العمال بقطع الشعر المستعار، يساعد اثنان آخران في تمزيق الشعر المستعار بينما تكون المرأة مستلقية على الأرض.


وقال مسؤولو DRI إنهم "ضبطوا العديد من أساليب العمل" في الماضي بدءًا من أساليب الإخفاء مثل إخفاء الفوط الصحية والكوكايين السائل في زجاجات الويسكي والكوكايين الأسود والكوكايين في زجاجات المرطبات.


تم ضبط المخدرات بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1985، كما تم احتجاز المرأة أثناء قيام المحققين بالتحقيق.


قام موظفو الأمن بتمزيق الشعر المستعار الذي وجدت فيه المرأة وهي تحمل 890 جرامًا من الكوكايين، والتي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 850 ألف جنيه إسترليني.


وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها المجرمون الشعر المستعار كوسيلة لتهريب المخدرات عبر أمن المطار.


وفي العام الماضي، تم القبض على امرأتين أثناء محاولتهما تهريب المخدرت  في كولومبيا عن طريق خياطة المخدرات في شعرهما المستعار.

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