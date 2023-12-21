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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هؤلاء أعلى الناس درجات يوم القيامة.. داعية يوضح

أيمن أبو عمر
أيمن أبو عمر

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، إن الرضا درجة أعلى من درجات الصبر، لافتا إلى أن الرضا ليس واجبا فهو فضل وزيادة قناعة بالله سبحانه وتعالى. 

أبو عمر: هؤلاء أعلى الناس درجات يوم القيامة

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، اليوم الخميس: "الصبر واجب عند القضاء والقدر،، لكن الرضا ليس واجبا، لن يرى أحد اعلى درجة يوم القيامة من أهل الرضا،  وهم أسرع الناس مرورا على الصراط المستقيم".

واستكمل: "الصبر عليه أجر وثواب، والرضا درجات أعلى يوم القيامة، فيمكن لمن أصيب بفقد ابنه أن يصبر على هذا المصاب، لكن أن يصل الى الرضا فهذا خير كيير له".

أمين الفتوى: طلاق البدل حرام شرعا ويخرب البيوت

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أمين الفتوى: طلاق البدل حرام شرعا ويخرب البيوت

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عن سؤال متصلة تدعى أسماء، إنها لديها مشاكل مع حماتها، التى تريد أن تطلقها من زوجها، بسبب مشاكل مع قريب لها متزوج من قريب حماتها، وهو ما يعرف فى الصعيد بزواج البدل، بين الأقارب، وتريد أن تعرف كيف تتصرف فهى هذه المشكلة، لأن حماتها تريد طلاقها لذنب ليس لها يد فيه؟.  

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، اليوم الخميس: "هذه الظاهرة موجودة بكثرة فى الصعيد، فتجد أقارب يتزوجون من بعضهم البعض، وعند حدوث مشكلة فى أى طرف ويطلق زوجته، تجد الطرف الأخر يطلق زوجته، ردا على طلاق قريبته".

وأضاف: "الأمر معقد، تجد شخصا فى زواج البدل يقول له لو طلقت أختى هطلق أخته، وهذا مخالف الشرف وحرام شرعا، ويخالف تعاليم الإسلام، ويجب على الزوج عدم السمع لأى طرف حتى لو أمه أو أبوه فى حال طلبهم طلاق زوجته الصالحة، فلو اتبعهم فهو آثم، وإن لم يطعهم فلا إثم عليه".

حكم الموت الرحيم لمريض السرطان 

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عن سؤال متصل يدعى عبد الحميد من الفيوم، مفاده إنه شاب عمره 35 عاما، وأصيب بالسرطان فى الرئة، واشتد به المرض والبلاء، ويريد أن يعرف حكم الشرع فى الموت الرحيم، لافتا إلى أن يريد فتوى شرعية للقضاء على نفسه؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "البلاء الذى انت فيه هو نعمة من الله عليك، فبلاش تفكر فى الانتحار، فأشد الناس بلاء هم الانبياء، شوف قصص الانبياء كلها شوف كمية المصائب والأمراض التى أصيبوا بها حتى يكونوا فى منزلة عالية".

وتابع: "ما أنت فيه من بلاء هو رفع للدرجات، حتى الابرة التى تأخذها للعلاج، ترفع درجاتك فى الجنة، هتشوف النعيم فى الجنة، وفى الاخرى لازم تصبر وتعرف إن هذا اصطفاء من الله لك، حافظ على الصلاة على النبي والدعاء".

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