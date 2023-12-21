متى يقرأ التشهد 3 مرات في الصلاة؟.. الإفتاء تحدد عدده ومواضعه الصحيحة

متى يقرأ التشهد 3 مرات في الصلاة ؟، لاشك أنه من الاستفهامات المحيرة ، خاصة وأنه من المعلوم أن الصلوات عامة لها تشهد أوسط وأخير أي تشهدين فقط ، ولهذا يعد الاستفهام عن متى يقرأ التشهد 3 مرات في الصلاة أحد أسرار الصلوات العجيب ، فنحن ما زلنا لا نعرف الكثير عن الصلاة وأركانها وسننها والتي يأتي التشهد ضمن أحكامها، وحيث إن الصلاة عماد الدين وثاني أركان الإسلام الخمسة ، لذا ينبغي الوقوف على حقيقة متى يقرأ التشهد 3 مرات في الصلاة، فلا يصح تجاهل أو الاستهانة بأي مسألة تتعلق بها أو حكم من الأحكام.

متى يقرأ التشهد 3 مرات

قالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن سؤال : ( متى يقرأ التشهد 3 مرات في الصلاة ؟)، إن قراءة التشهد الأوسط بعد الركعتين الأولتين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، فيما يقرأ التشهد الأخير في ختام الصلاة ، أي تشهدين، أما الصلوات الثنائية كصلاة الفجر فإنه يقرأ التشهد مرة واحدة في ختام الصلاة أي في نهاية الركعتين .

وأوضحت “ الإفتاء” ، أن المشروع في التشهد الأول هو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم.

وتابعت: وفي رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.

وأضافت في مسألة متى يقرأ التشهد 3 مرات في الصلاة ، أنه ورد لرجل يدرك الركعة الثانية مع الإمام في المغرب، وربما الثانية في الفجر، وعلى هذا سوف يكون صلى ثلاث مرات للتشهد في المغرب، ومرتين في الفجر، وهذه الجلسة متابعة للإمام الجلسة التي يجلسها بعد الركعة الأولى التي أدركها وهي الركعة الثانية في حق الإمام، هذه جلسة تابعة.

واستطردت : جلسة تابعة للإمام، يجلس تبعًا للإمام، وهكذا في المغرب في الفجر والمغرب هذه تابعة، وهكذا إذا أدرك ركعة من الظهر، أو العصر، أو العشاء فإنه يجلس بعد ما يصلي الركعة الأولى التي يقضيها، يجلس للتشهد، ثم يقوم فيصلي ثنتين التي فاتته.

وأشارت إلى أن الحاصل: أن هذه الركعة التي أدركها مع الإمام في الفجر، أو في المغرب، يجلس فيها جلسة مع الإمام تبعًا للإمام، وإذا قرأ فيها التحيات في التشهد الأول، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تبعًا للإمام؛ فلا حرج في ذلك، ولو لم يقرأ لا حرج عليه؛ لأن هذه ما هي بجلسة في حقه، ليست في التشهد الأول، ولا في التشهد الأخير.

وأردفت: لكن إذا قرأ تبعًا للإمام؛ فهذا حسن -إن شاء الله- ولا يضره، وإنما الواجب عليه الجلسة الأخيرة، التي بعد قضاء الركعة التي فاتته في الفجر، وبعد قضاء الركعتين في المغرب، عليه التشهد الأخير، التشهد الأخير والتشهد الأول بعدما يأتي بركعتين في المغرب في التشهد الأول في التشهد الأول وجلوسه مع الإمام، إنما هو متابعة.

وواصلت: إنما الجلسة التي تلزمه بعد ما يقضي ركعة من المغرب يجلس للتشهد الأول، ثم يصلي الثالثة، ويجلس التشهد الأخير، وفي الفجر يقضي الركعة التي عليه، ويجلس للتشهد الذي يجب عليه، وهو التشهد الذي فيه السلام، هذا واجب عليه، أما جلسته مع الإمام فإنها لا تلزمه إلا متابعة الإمام، يجلس متابعة للإمام، ولا يلزمه فيها قراءة التشهد، لكن إذا قرأه؛ فلا حرج.

متى يقرأ التشهد

ورد أنه إذا أتى المصلى بالتشهد في الركعة الثالثة ساهيا، ثم تذكر في أثنائه فإنه ينهض فورا؛ لأن ذلك ليس محلا لقراءة التشهد، ويسجد للسهو، قال ابن قدامة في المغني: قوله: أو جلس في موضع قيام فهذا يتصور بأن يجلس عقيب الأولى أو الثالثة يظن أنه موضع التشهد أو جلسة الفصل فمتى ما ذكر قام ..اهـ، وقال أيضا: فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما زيادة من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة أو ركنا، فهذا تبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه قليلا كان أو كثيرا؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين] رواه مسلم. اهـ من المغني.

ورد أنه إذا أتى المصلى بالتشهد في الركعة الثانية والثالثة سهوا، فقد زاد تشهدا وهو الذي في الركعة الثالة، وحكمه السجود للسهو جبرا لتلك الزيادة؛ لأنه زاد في صلاته ما هو من جنسها سهواً كما تقدم آنفا، وإذا نسي التشهد الأول ولم يذكره إلا بعد التسليم وجب عليه سجود السهو إن قرب تذكره له وإلا سقط عنه، وجاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: قوله: «وإن نسيه وسَلَّمَ سجَدَ إن قَرُبَ زمنه» أي: السُّجود الذي قبل السَّلام، وسَلَّم سَجَد إن قَرُبَ زمنُه، فإنْ بَعُدَ زمنُه سقط، وصلاته صحيحة. مثاله: رَجُلٌ نسيَ التشهُّد الأول؛ فيجب عليه سجود السَّهو، ومحلُّه قبل السَّلام، لكن نسيَ وسَلَّمَ، فإن ذَكَرَ في زمن قريب سَجَدَ، وإنْ طال الفصلُ سَقَطَ.

ما يقال بين التشهد والتسليم

قال مجمع البحوث الإسلامية، في مسألة ما يقال بين التشهد والتسليم في الصلاة ؟، إنه فيما ورد عن السلف الصالح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان في صلاته يدعو بستة وعشرين كلمة بين التشهد والتسليم، فقد ورد في صحيح مسلم، أنه كانَ رَسُولُ اللَّهِ إذا قام إلى الصَّلاةِ يكونُ مِنْ آخِر ما يقولُ بينَ التَّشَهُّدِ والتَّسْلِيم : « اللَّهمَّ اغفِرْ لي ما قَدَّمتُ وما أَخَّرْتُ ، وما أَسْرَرْتُ ومَا أعْلَنْتُ ، وما أَسْرفْتُ ، وما أَنتَ أَعْلمُ بِهِ مِنِّي ، أنْتَ المُقَدِّمُ ، وَأنْتَ المُؤَخِّرُ ، لا إله إلاَّ أنْتَ» .

وأوضح «البحوث الإسلامية» في تحديده ما يقال بين التشهد والتسليم في الصلاة ؟، أنه -صلى الله عليه وسلم- أوصى بذكر الله في جوف الليل الأخير، مستشهدًا بما ورد في جامع الترمذي، أن النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ».

حكم الدعاء بين التشهد والتسليم

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يسن الدعاء بين التشهد والتسليم أي بعد التشهد الأخير وقبل السلام؛ فعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي، فقَالَ: «قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ» رواه البخاري.

واستشهدت " الإفتاء"، بما قال العلامة البيجرمي في "حاشيته على الخطيب" (2/ 77، ط. دار الفكر): [يُسَنُّ الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَقَبْلَ السَّلَامِ بِمَا شَاءَ مِنْ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ؛ كَاللَّهُمَّ ارْزُقْنِي رِزْقًا حَسَنًا، بَلْ نُقِلَ عَن النَّصِّ كَرَاهَةُ تَرْكِهِ] اهـ.

فضل الدعاء بين التشهد والتسليم

1. هذه أدعية عظيمة هامة، لأنها طلب الإعادة من أعظم الشرور وأسبابها، ولهذا عُنىَ بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة.

2. كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها، ويأمر بالدعاء بها، وجعل موضع الدعاء بها، دُبُر الصلوات، لأنه موطن إجابة.

3. أنها تشمل الاستعاذة، من عذاب القبر، وعذاب النار، ومن شهوات الدنيا وشبهاتها، ومن إغواء الشياطين عند الاحتضار، وفتن القبر التي هي سبب عذابه، ومن فتن الدجالين الذين يظهرون على الناس بصورة الحق، وهم متلبسون بالباطل، وأعظمهم فتنة، الذي صحت الأخبار بخروجه في آخر الزمان، أعاذنا الله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن.

4. استحباب هذا الدعاء عقب التشهد الأخير كما هو صريح بتقييده بهذا المكان في صحيح مسلم.

5. أن هذه الاستعاذة من مهمات الأدعية وجوامعها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم عُنِيَ بها، ولاشتمالها على الاستعاذة من شرور الدنيا والآخرة وأسبابها، ولذا أمر بتكريرها في هذه المواطن الفاضلة لرجاء الإجابة فيها.

6. ثبوت عذاب القبر وأنه حق، والإيمان به واجب، لاستفاضة الأخبار عنه بل تواترها.

7. التحفظ من شبهات الحياة وشهواتها الآثمة، فإنها سبب الشرور.

8. التبصر بدعاة السوء، وناشرى الإلحاد والفساد، فإنهم يخرجون على الناس باسم المصلحين المجددين، وهم- في الحقيقة- الهادمون للفضيلة والدين.

9. يقي الإنسان من فتنة المحيا: ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الانشغال بالدنيا والشهوات، وأعظمها سوء الخاتمة.

10. يحفظه من فتنة الممات: هي فتنة القبر كما ورد في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر وإنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال.

11. أنه يشتمل على الأسباب النافعة لحصول الإجابة.

12. فقد افتتح بالاعتراف بالظلم الكثير لنفسه والتقصير منها في جانب حق الله تعالى، ثم إفراد الله تعالى بإسداء المغفرة والستر والإحسان، وهذا يتضمن صدق الالتجاء وحرارة الطلب.

13. بعد هذه التوسلات النافعة، طلب منه المغفرة وحده، لأنه لا يقدر عليها غيره، ولا يجزل بهبتها سراه، وفي هذا طلب ستر الذنوب، والسماح عن الزلات.

14. بعد هذه سأله الرحمة، التي هي الخير الكثير، وختم هذا الدعاء بالتوسل إليه بصفاته الكريمة، فإنه ما اتصف بالعفو والرحمة إلا ليجود بهما على عباده، لاسيما المقبلين عليه، الملتجئين إليه.

دعاء في الصلاة