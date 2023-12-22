القرموطي يطالب محاسبة من يتلاعب بالأسعار .. ويوجه رسالة للتجار

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن لدينا 250 فدان لزراعة البصل ينتجوا من 3.5 لـ 4 مليون طن بصل، نصدر 450 ألف طن، ويتبقى لنا 3 مليون طن.



وأضاف «القرموطي» من خلال تقديمه لبرنامج “مانشيت” على قناة "cbc" أن هذه المعادلة أدت إلى وصول البصل لسعر 40 جنيه مصرياً، مطالبا بتفعيل الرقابة على التجار والسوق :"الموضوع مش هييجي بالكلمة الطيبة".



أشار الإعلامي جابر القرموطي، إلى أنه يجب محاسبة كل من يرفع الأسعار بدون وجه حق من التجار والبائعين، لافتاً إلى أن من عام مضى كانت لعبة التجار وغلاء أسعار الخضروات أيضاً على الليمون حتى وصل سعره إلى 40 و 50 جنيهاً وكل عام يفعلون هذه اللعبة على سلعة مختلفة.

