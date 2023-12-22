الهلال الأحمر الفلسطيني: ليس لدينا خدمات إسعاف في شمال قطاع غزة

أكد عبدالجليل حنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال طالب السكان في غزة التوجه إلى مركز الإسعاف في جباليا مكانا للإيواء ثم حاصره بالدبابات.



وأضاف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، لـ قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال أفرج عن بعض طواقم مركز إسعاف جباليا بعد تعذيبهم.. واعتقل 8 من طواقم الهلال الأحمر.



وأشار متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إلي أن الاحتلال اقتاد الذكور والإناث من مركز إسعاف جباليا إلى جهة غير معلومة ودمر سيارات الإسعاف وجهاز الإرسال.



وتابع: ليس لدينا خدمات إسعاف في شمال قطاع غزة بعد منع الاحتلال دخول الوقود ولدينا 18 إسعاف تعمل بالجنوب، وأن مستشفى الأمل بخان يونس يقدم الخدمة الطبية وبداخله 14 ألف نازح.



وأشار متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إلي أن :" نلاقي صعوبات في توزيع المساعدات على النازحين بغزة جراء انقطاع الاتصالات، و احتمالية كبيرة لزيادة الأمراض التنفسية والجلدية في قطاع غزة لعدم توافر مياه للنظافة الشخصية.



وأوضح :" توقف خدمات الرعاية الأولية بعد تعطل 52 وحدة من أصل 72 جراء القصف الإسرائيلي".

