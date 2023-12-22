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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيش الاحتلال: إصابة 481 جنديا وضابطا منذ بدء العملية البرية في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا، يفيد أن جيش الاحتلال، أعلن إصابة 179 جنديا وضابطا بجروح بالغة الخطورة و302 بجروح متوسطة منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الجمعة، سكان مخيم البريج وجنوب وادي غزة بالانتقال إلى دير البلح.
 

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية ، اليوم ، وقوع ضحايا في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الجرن في مخيم جباليا.

وقال المركز الإعلامي الفلسطيني أنه تم انتشال 4 شهداء وعدد من الجرحى من عائلة علوان بعد استهداف منزلهم في جباليا البلد شمال القطاع.

وأفاد التليفزيون العربي ، في وقت سابق من اليوم ، بوقوع شهيد في قصف إسرائيلي استهدف دراجة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ارتفع ليصل إلى 20057 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنتي "زرعيت" و"نتوعا" شمال فلسطين المحتلة وفي مناطق مختلفة من الجليل الأعلى المحتل.

 

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