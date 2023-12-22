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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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البعثة الأممية لحقوق الإنسان: متفائلون بتحركات المنظمات الدولية بشأن الحرب على غزة

صدى البلد

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن هناك تفاؤلا بتحركات المنظمات الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك برنامجا كبيرا يتم العمل عليه؛ لضمان عدم إفلات الاحتلال من العقاب.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل تنفيذ أي صفقات، مؤكدا أن جيش الاحتلال ينفذ قتلًا متعمدًا بحق الفلسطينيين في غزة، موضحا أن الجرائم الإسرائيلية موثقة لديهم.

ومن جانبه، قال تريستينو مارينييلو، عضو الفريق القانوني لضحايا غزة، إن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لانتهاكات واضحة من تعذيب وتهجير وقتل وإنكار حقوقهم، لافتا إلى أن هناك انتهاكا واضحا ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر منها جرائم ترقى إلى إبادة جماعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التهجير القسري الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد سكان غزة جريمة حرب حيث لا مكان آمن في القطاع، مشددا على ضرورة اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات جدية ضد مرتكبي جرائم الحرب في غزة وتحريك مذكرات قضائية ضدهم.

حقوق الإنسان غزة الفلسطينيين

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