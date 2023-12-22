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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الإعلام في عصر تعدد المنصات.. كتاب جديد لـ علي التركي

كتاب جديد
كتاب جديد

صدر حديثا للكاتب الصحفي علي جمال التركي، كتاب «الإعلام في عصر تعدد المنصات والسياسات التحريرية الجديدة» عن دار العربي للنشر والتوزيع. 

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الكتاب يرصد التحولات المختلفة في البيئة الإعلامية الحديثة، وأسباب سيادة نهج المنصات المتعددة وتأثير التطورات التكنولوجية على المحتوى الصحفي والقائمين بالاتصال وآليات إدارة المؤسسات الصحفية.

ويشرح الكتاب بشكل مفصل التغيرات نهج المنصات المتعددة «Multi-Platforms Media»، وكيفية استفادة المؤسسات الصحفية منه، سواء في الجانب التحريري أو التسويقي أو الاقتصادي.

كما يناقش الكتاب، الأسباب والتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية المصرية، التي دفعتها مؤخرًا إلى الاتجاه لنهج المنصات المتعددة كطريقة لإدارة المنصات المختلفة وإعادة توزيع المحتوى الذي تنتجه على قاعدة جماهيرية أوسع بكثير من قبل.

ويرصد الكتاب المشكلات التي تواجه الصحفيين في ظل تسارع التطورات التكنولوجية والمنافسة مع مواقع التواصل الاجتماعي ويضع حلول لتطوير المهارات والاستخدام الأمثل لنهج المنصات المتعددة لخدمة مهنة الصحافة. 

ويعد علي التركي، من الصحفيين المهتمين بصناعة الصحافة والإعلام، وله عشرات المقالات الصحفية عن الصناعة بكافة مرتكزاتها الإدارية والتحريرية والاقتصادية، وحاصل على الماجستير في إدارة المؤسسات الصحفية.

وسبق أن صدر للزميل علي التركي كتاب «صناعة المواقع الإخبارية» عن دار روافد للنشر عام 2017، و«تطوير المواقع الإخبارية» عن الهيئة العامة للكتاب 2021.

الاعلام دار العربي

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