ترتيب صادم لـ ميسي ورونالدو.. الجارديان تختار هالاند لاعب العام وصلاح سابعًا

اختارت صحيفة الجارديان البريطانية النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، كأفضل لاعب كرة قدم في العالم خلال 2023 ، بينما حل جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد في المرتبة الثانية، وجاء محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز السابع.

وتعد الصحيفة سنويا قائمة بأفضل 100 لاعب في العالم بناء على تصويت 218 شخصا يبرز بينهم لاعبو كرة قدم سابقون مثل فيليب لام وكارين كارني.

ويحل في المرتبة الثالثة الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، يليه الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ رابعا ثم الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي خامسا.

واحتل البرازيلي فينيسيوس لاعب ريال مدريد المركز السادس يليه سابعا محمد صلاح ثم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي ثامنا، وبعده النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي بالمركز التاسع.

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، في المركز العاشر.

وحل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في المرتبة الـ 27.