بقطع الفواكه.. طريقة عمل جيلي الفراولة

تعتبر طريقة عمل جيلي الفراولة من الحلوى السريعة والسهلة للغاية، ويمكن تحضيره في المنزل، وإضافة الفواكه المختلفة له؛ ليحصل على مذاق شهي ومختلف.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل جيلي الفراولة، خطوة بخطوة في المنزل، وإضافة قطع الفراولة اللذيذة، ويمكن تحضيره في أقل من 4 ساعات، وتكفي هذه الوصفة لعمل حوالي 10 أكواب، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل جيلي الفراولة

طريقة عمل جيلي الفراولة

مقادير طريقة عمل جيلي فراولة :

2 باكيت جيلي فراولة

2 كوب ماء ساخن

1 كوب فراولة مقطعة

طريقة عمل جيلي الفراولة :

_ نحضر الجيلي ونذوّبه في الماء الساخن، ثم نسكبه في الكاسات ثلاث أرباع.

_ نضع قطع الفراولة في الكاسات، وندخل يجلي الفراولة الفريزر حتى يتجمد، ثم نقدمه .