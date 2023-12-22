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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش وسمسم شهاب في ضيافة «واحد من الناس»

صدى البلد

تحل الفنانة نسرين طافش ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" الذي يقدمه على قناة "الحياة"، وذلك في حلقة يوم الأحد المقبل.

وتتحدث الفنانة عن كيف بدأ مشوارها الفني وأهم الأكلات المصرية التي تحبها، كذلك تلتقي خلال الحلقة مع الساحر عزام الذي يقوم بإبهارها بعدد من الألعاب السحرية.

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أما في حلقة الاثنين، فيستضيف عمرو الليثي الفنان سمسم شهاب في مواجهة فنية وإنسانية تكشف العديد من الأسرار التي لا يعرفها أحد، حيث يتحدث الفنان عن بداياته ومعاناته وكيف أنه عمل في عده مهن لمساعدة والده مثل "منادي سيارات".

خلال الحلقة يقدم سمسم شهاب العديد من الأغاني الشعبية والطربية ويتحدث لأول مرة عن زوجته ومعاناتها مع المرض قبل وفاتها وكذلك يتحدث عن حفيده ومدى تعلقه به وأنه صديقه الوحيد.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد والإثنين على شاشة قناة الحياة.

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