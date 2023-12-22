عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرونزية الرابعة يا أهلي | تاريخ باهر للمارد الأحمر بـ كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

نجح النادي الأهلي في حصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-2، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. 

الأهلي وصل لنصف النهائي 6 مرات وحصد البرونزية 4 مرات.

فالأهلي وصل لنصف نهائي المونديال 6 مرات أعوام أولها كان في 2006 في اليابان تأهل لمواجهة انترناسيونال البرازيلي وخسر 2-1 ثم لعب على المركز الثالث امام أمريكا المكسيكي وفاز بنتيجة 2–1 وحصد الميدالية البرونزية.

وفي 2012 في اليابان وصل الأهلي لنصف النهائي لمواجهةِ كورينثيانز البرازيلي، وخَسِرَ الأهلي بنَتيجة 0–1 ثم لعب على المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي وخسر المباراة وخرج من البطولة محتلا المركز الرابع

وفي 2020 في قطر الأهلي تأهل لنِصف النِّهائي لمواجهةِ بايرن ميونخ الألماني، وخَسِرَ الأهلي المُباراةَ بنَتيجة 0–2.. ثم لعب على المركزِ الثَّالثِ أمام بالميراس البرازيلي وتعادَل ؛ ليذهب الفريقان إلى ركلاتِ التَّرجيح التي حَسَمَها الأهلي بنَتيجة 3–2، ليحصد تاني برونزية في تاريخه

وفي 2021 في الامارات تأهل الأهلي لنِصف النِّهائي لمواجهةِ بالميراس البرازيلي، وخَسِرَ الأهلي المُباراةَ بنتيجةِ 0–2 ..ليذهب الأهلي للَعب مُباراة تحديدِ المركزِ الثَّالثِ أمام الهلال السعودي وفاز بنتيجة 4-0 وده اكبر انتصار له في البطولة وحصد البرونزية لثالث مرة في تاريخه

وفي 2022 في المغرب  تأهل الأهلي لنصف النهائي لمواجهة ريال مدريد وخسر 4-1 ثم لعب على تحديد المركز الثالث وخسر من نادي فلامنجو البرازيلي لينهي البطولة في المركز الرابع

وأخيرا في 2023 تأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على اتحاد جدة 3-1 ثم خسر من فلومينينسي بهدفين دون ليواجه أوراوا الياباني ويفوز عليه 4-2 ويحصد البرونزية الرابعة.

النادي الأهلي بطولة كاس العالم للاندية كأس العالم للاندية لميدالية البرونزية بطولة كأس العالم للأندية 2023 كأس العالم للأندية 2023 السعودية أوراوا ريد الياباني أوراوا ريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني بمونديال الأندية.. و3 قنوات مفتوحة

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

فاز على أوراوا ريد الياباني | الأهلي يحصد برونزية كأس العالم للأندية

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

فاز على أوراوا ريد الياباني | الأهلي يحصد برونزية كأس العالم للأندية

ضيّع فرصة حسم برونزية المونديال.. معلول يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام أوراوا

صاروخ .. علي معلول يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى أوراوا الياباني

2-2 .. أوراوا يعادل الأهداف أمام الأهلي في مباراة الميدالية البرونزية

برشلونة يواجه شبح الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا | ماذا فعل؟

ياسر إبراهيم يعادل رقم فلافيو في كأس العالم للأندية

برونزية العالم | الأهلي يتقدم بهدفين على أوراوا الياباني بالشوط الأول

برونزية كأس العالم للأندية.. بيرسي تاو يضرب أوراوا الياباني بالهدف الثاني للأهلي

ترشيحاتنا

كولر يعادل رقم جوزيه وموسيماني في كأس العالم للأندية

مجلس الأمن يمرر مشروع قرار بشأن زيادة المساعدات إلى قطاع غزة

الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن غزة

حماس: الاحتلال اتخذ قرارا سياسيا بقتـل كل أسراه المحتجزين لدينا

يزامل ميسي من جديد .. إنتر ميامي يعلن التعاقد مع سواريز

عيادة طبيعية في البيت | فوائد مذهلة لـ الجزر لمرضى السكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيادة طبيعية في البيت | فوائد مذهلة لـ الجزر لمرضى السكر

مضاعفات خطيرة تصيبك بسبب إهمال التهاب الأذن الوسطى.. ضعف السمع أخطرها

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

أهمها للحوامل.. فوائد مذهلة لتناول البنجر

فيديو

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

إنقاذ الجنيه | اسباب تثبيت أسعار الفائدة ..فيديو

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي | تفاصيل ..فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ