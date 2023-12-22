البرونزية الرابعة يا أهلي | تاريخ باهر للمارد الأحمر بـ كأس العالم للأندية

نجح النادي الأهلي في حصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-2، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

الأهلي وصل لنصف النهائي 6 مرات وحصد البرونزية 4 مرات.

فالأهلي وصل لنصف نهائي المونديال 6 مرات أعوام أولها كان في 2006 في اليابان تأهل لمواجهة انترناسيونال البرازيلي وخسر 2-1 ثم لعب على المركز الثالث امام أمريكا المكسيكي وفاز بنتيجة 2–1 وحصد الميدالية البرونزية.

وفي 2012 في اليابان وصل الأهلي لنصف النهائي لمواجهةِ كورينثيانز البرازيلي، وخَسِرَ الأهلي بنَتيجة 0–1 ثم لعب على المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي وخسر المباراة وخرج من البطولة محتلا المركز الرابع

وفي 2020 في قطر الأهلي تأهل لنِصف النِّهائي لمواجهةِ بايرن ميونخ الألماني، وخَسِرَ الأهلي المُباراةَ بنَتيجة 0–2.. ثم لعب على المركزِ الثَّالثِ أمام بالميراس البرازيلي وتعادَل ؛ ليذهب الفريقان إلى ركلاتِ التَّرجيح التي حَسَمَها الأهلي بنَتيجة 3–2، ليحصد تاني برونزية في تاريخه

وفي 2021 في الامارات تأهل الأهلي لنِصف النِّهائي لمواجهةِ بالميراس البرازيلي، وخَسِرَ الأهلي المُباراةَ بنتيجةِ 0–2 ..ليذهب الأهلي للَعب مُباراة تحديدِ المركزِ الثَّالثِ أمام الهلال السعودي وفاز بنتيجة 4-0 وده اكبر انتصار له في البطولة وحصد البرونزية لثالث مرة في تاريخه

وفي 2022 في المغرب تأهل الأهلي لنصف النهائي لمواجهة ريال مدريد وخسر 4-1 ثم لعب على تحديد المركز الثالث وخسر من نادي فلامنجو البرازيلي لينهي البطولة في المركز الرابع

وأخيرا في 2023 تأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على اتحاد جدة 3-1 ثم خسر من فلومينينسي بهدفين دون ليواجه أوراوا الياباني ويفوز عليه 4-2 ويحصد البرونزية الرابعة.