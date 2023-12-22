مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تواصل إعطاء الضوء الأخضر للعدوان باستخدام الفيتو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن فلسطين تفاجئت بالموقف الأمريكي بشأن استخدام الفيتو ضد إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والولايات المتحدة منذ اللحظة الأولى وهي قد تبنت العدوان، وأعطت الضوء الأخضر للعدوان، وتمنع مجلس الأمن للمرة الثالثة من التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإنها تتحمل كل التبعات التي يمكن أن تنشأ من الموقف العدائي للشعب الفلسطيني ولحقوقه والأمة العربية والإسلامية.

حديث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية عبر قناة "تن"، أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تريد أي قرار تجعله لصالح إسرائيل، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تقبل المجموعة العربية أو تقبل فلسطين أو أي منصف في العالم بتمرير قرار لصالح إسرائيل الجهة التي تقوم بالعدوان على فلسطين والشعب الفلسطيني.

وتابع أنه بدون الخوض في من يتحمل المسؤولية إذ أن مطالب فلسطين هي وقف العدوان فقط لضمان حقن الدماء ووقف سقوط الضحايا وهو الحد الأدنى مما يمكن أن يكون مطلوبا على المستوى القانوني والسياسي والأخلاقي، وهذا نفسه لم تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية.

واستكمل أن عداء أمريكا للحق الفلسطيني هو الذي يحرك كل الأحقاد الإسرائيلية، والقضية ليست مساعدات إنسانية فقط ولكن هناك أبعاد كثيرة في القضية، وقبل العدوان كان يدخل على الأقل 800 شاحنة، والآن لا يدخل أكثر من 60 لـ 70 شاحنة يعني أقل من 10%.