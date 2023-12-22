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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قدمتم صورة مشرفة ..أول تعليق برلماني بعد حصول الأهلي على البرونزية

مجلس النواب
مجلس النواب

هنأ الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، النادي الأهلي لفوزه للمرة الرابعة في تاريخه ببرونزية كأس العالم للأندية بعد تغلبه علي نظيره الياباني اوراوا ،باربعة اهداف مقابل هدفين .

وبعث  رئيس لجنة الشباب  برقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الأداء المتميز الذي انتهى بهذا الفوز والتتويج ليعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة.

كما هنأ جماهير الاهلي الغفيرة  بمناسبة الفوز ، بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية  قائلا: من حقكم أن تفخروا بناديكم ".


وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الذي أعطي اهتماما غير مسبوقا بالرياضة والرياضيين وهو ما انعكس علي  أداء ونتائج الرياضة المصرية.

محمود حسين مجلس النواب برونزية كأس العالم أوراوا الرياضة المصرية

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