مهيب عبد الهادي يهنئ الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية

فاز النادي الأهلي في الفوز على فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 2/4، مساء اليوم الجمعة، ليتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على “فيس بوك”: "مليون مبروك للنادي الأهلي ولجماهيره العظيمة بتحقيق البرونزية الرابعة في تاريخه بعد الفوز علي أوراوا الياباني 4-2 في كأس العالم للأندية".

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.