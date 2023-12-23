ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 23-12-2023 بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 3035 جنيها مقابل سعر جرام عيار 21 مستوى 2980 جنيها.

أسعار الذهب في مصر بعد إعلان البنك المركزي المصري قرار تثبيت أسعار الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في مصر بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة نحو 3035 جنيها مرتفعا من سعر 2980 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة نحو 2601 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة نحو 3469 جنيها.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة نحو 24280 جنيها.

البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة نحو 3035 جنيها مرتفعا من سعر2980 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة نحو 2601 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة نحو 3469 جنيهات، وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 22 ديسمبر 2023، وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة نحو 24280 جنيها.

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال 2024

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر؛ متوقع ارتفاعها مرة أخري مع استمرار حالة الضبابية في السوق.

أرجع " نجيب" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، تلك التوقعات إلى استمرار وتيرة التداعيات التي خلفتها الحرب على قطاع غزة بالإضافة لعدم وضوح القرارات الاقتصادية الراهنة خصوصا مع اقتراب حسم مصر للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول علي تمويل قد يجاوز 5 مليارات دولار.

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب والمجوهرات إن استقرار أسعار الذهب مرتبط بشكل كبير باستقرار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مثل الحرب على غزة وعالميا مثل الحرب الروسية الأوكرانية.. موضحا أن استمرار التوترات الجيوسياسية والحروب واضطراب الأوضاع يدفع المستثمرين إلى الملاذ الآمن وهو الذهب.

أضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن بيانات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة وتصريحات الفيدرالي الأمريكي بعد قرار تثبيت الفائدة دفع الذهب عالميا نحو الارتفاع بشكل كبير خلال ساعات بعد قرارات الفيدرالي وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر أيضا.

أكدت رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية، أن أغلب التوقعات أن الذهب سيرتفع ويكسر حاجز الـ2000 دولار ويصل 2300 دولار للأوقية، موضحة ان العالم كله يمر بحالة سيئة وظروف غير ملائمة، الأمر يدفع المستثمر للذهب.

وتابعت رانيا يعقوب، أن الطلب والعرض والإقبال على الذهب يعزز من ارتفاعه عالميا، ولكن التسعير في مصر يحمل توقعات ومضاربة والتقييمات الحالية تقوم على توقعات شخصية بعيدا عن الطلب والعرض الحقيقيين، مشيرة إلى أن الدولار في مصر تحول إلى سلعة يتم المضاربة عليها بصورة عشوائية ويسبب تذبذبات كبيرة في السوق.

وأكملت رانيا يعقوب، أن "الذهب هيعلى وهنشوف قمة كبير للذهب عالميا خلال 2024 مع اتجاه البنك الفيدرالي الامريكي تثبيت الفائدة أو تخفيضها وده هيؤدي للتوجه نحو الذهب".