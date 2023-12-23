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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

326 مليون جنيه مبيعات المستثمرين الاجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال  الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.7%، والعرب على 5.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ووفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 326.8 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى شراء بقيمة 59.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.3%، وسجل العرب 7.5%.

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 3.8 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 3.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24305.09 نقطة، خلال الأسبوع الماضي فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 5389.40 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7764.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 29377.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 6296.91 نقطة.

البورصة البورصة المصرية تداول الاسهم سوق المال

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