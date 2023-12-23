أخبار التكنولوجيا|أخطر تطبيقات مدمرة للبطارية في 2023.. وأرخص موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم هواتف أوبو عددًا من الخيارات المتنوعة للمستخدمين منها هواتف الفلاجشيب، وهواتف الفئة المتوسطة الشبابية والتي تضم مواصفات تقترب من الفلاجشيب ولكن بأسعار معقولة، ويعد هاتف Oppo Reno 8 T واحدًا منها حيث يضم إمكانات فائقة مع سعر مناسب.



يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف اقتناء هواتف سامسونج لما لها من ميزات متعددة في الإمكانات والتصميم، كما أنها توفر هواتف لفئات استهلاكية متنوعة من بينها محدودي الدخل والشباب، ويعد Galaxy A13 واحد من أرخص هواتف الشركة ذات الميزانية المحدودة وأفضلها.



تعد التطبيقات التي يمكنها استنزاف بطاريات الهواتف الذكية، كثيرة، ولكن هناك تطبيقات أكثر من غيرها تعمل على تعطيل هاتفك وجعله أقل كفاءة، وكشف خبراء في مجال التكنولوجيا عن أكثر التطبيقات التي يمكنها تدمير البطارية واستنزاف هاتفك الذكي.



تقترب شركة سامسونج من تقديم سلسلة هواتف Galaxy S24 في شهر يناير المقبل، حيث من المتوقع أن تحصل الهواتف على أفضل هواتف أندرويد في الفئة الرائدة للعام الجديد 2024 مع مواصفات فريدة من نوعها.



أطلقت شركة شاومي الصينية هاتف POCO M6 5G من خلال علامتها التجارية الفرعية POCO، حيث يعد الهاتف ثورة في سوق الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة، نظرًا لتميزه بمواصفات فائقة مع سعر مناسب للغاية.



تواجه شركة Apple أبل حظر بيع ساعاتها الذكية Apple Watch من فئة Watch Series 9 و Watch Ultra 2 في الولايات المتحدة، وذلك بعد نزاع حول براءة اختراع مع شركة Masimo، وهي شركة تكنولوجيا صحية أمريكية، ومصنعة لأجهزة المراقبة.