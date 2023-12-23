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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الرجل الرابع يدخل الأعلي مشاهدة فى مصر .. تفاصيل

صدى البلد

تمكن فيلم الرجل الرابع من الدخول الي قائمة الاعمال الأعلي مشاهدة فى مصر ، وذلك بعد طرحه على منصة نتفليكس العالمية . 

واحتل فيلم الرجل الرابع المركز السابع من أصل 10 مركز هم للافلام الأعلي مشاهدة فى مصر . 

وتدور احداث فيلم الرجل الرابع حول أوضاع السينما في الوقت الراهن، حينما يقرر منتج دخيل على المجال إنتاج فيلم هابط في فترة قصير. 

فيلم الرجل الرابع يشارك في بطولته عدد من الفنانين ابرزهم عمرو عبد الجليل وحمدي الميرغني وفرح يوسف وياسر الطوبجي وزينة منصور ونانسي صلاح ومحسن منصور ، ومن اخراج محمود كامل ، كما يظهر في الاحداث عدد من ضيوف الشرف ومنهم اوس اوس ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وإبرام سمير . 

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يذكر ان اخر اعمال عمرو عبد الجليل في السينما هو فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

 قصة فيلم الرجل الرابع


وتدور قصة فيلم الرجل الرابع في إطار من الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

 

الرجل الرابع أعمال عمرو عبد الجليل أحمد بدير ايمن بهجت قمر تحت تهديد السلاح شيرين رضا عمرو عبد الجليل عباس ابو الحسن

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