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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولة صهيونية: حزب الله دمر معظم كيبوتس منارة بالجليل

قصف الاحتلال على
قصف الاحتلال على لبنان

كشفت مسئولة صهيونية عن حجم الخسائر المعلنة للهجمات القادمة من لبنان على الأراضي المحتلة في شمال فلسطين التاريخية في موقع معين وليس في كل أماكن خط المواجهة.


وفق ما ورد، قالت مسئولة في كيبوتس منارة بالجليل للإذاعة الإسرائيلية أن 87 من 155 منزلا لم تعد صالحة للسكن بسبب القصف من لبنان.


اعتبرت المسئولة أن أغلب المنازل في الواقع لم تعد صالحة للسكنى ما يعني تدمير جزء كبير من الكيبوتس. 


يأتي ذلك فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي يهاجم عددا من مواقع حزب الله في جنوب لبنان. وذ كرت أن هناك غارات إسرائيلية على منطقة الخردلي جنوبي لبنان.

 

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