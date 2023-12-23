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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|موتورولا تطلق موبايل جديد بـ4300 جنيه.. هونر تكشف عن تابلت أندرويد بشاشة كبيرة وبطارية ضخمة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

موبايل جديد من موتورولا ينافس سامسونج وشاومي.. السعر مفاجأة

أطلقت شركة موتورولا Motorola، هاتفها الجديد Moto G34، الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة بمميزات وخصائص فريدة وأداء مميز.

 

موبايل Realme GT Neo 3 150W يحصل على أندرويد 14

بدأت شركة ريلمي، في طرح تحديث واجهة المستخدم التابعة لها Realme UI 5.0، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

 

فئة 5 آلاف جنيه.. أحدث موبايل 5G من أوبو Oppo

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الأحدث Oppo A59 5G الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

 

شاشة كبيرة وبطارية ضخمة.. هونر تطلق تابلت أندرويد بسعر رخيص

كشفت شركة هونر Honor، عن جهاز لوحي جديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد أطلقت عليه اسم Honor Tablet 9، والذي يأتي مزودا بشاشة كبيرة ومعالج قوى، مخصص بشكل مباشر لإنشاء الوسائط المتعددة.

 

موبايل Oppo A77s يتلقى أندرويد 14 من أوبو

أصبح بإمكان مستخدمي هاتف Oppo A77s، في الأسواق العالمية التمتع بمزايا نظام التشغيل أندرويد 14، بعد أن طرحت أوبو الإصدار العالمي من واجهة المستخدم التابعة لها ColorOS 14.

 

مقارنة بين ريلمي جي تي 5 برو وRealme GT 5 Pro.. ما الفرق؟

في عالم الهواتف الذكية، حيث تتطور التكنولوجيا بوتيرة مذهلة، حققت ريلمي Realme دائما علامة مميزة بأجهزتها المبتكرة والغنية بالميزات، في هذه المقالة، سنتعمق في مقارنة تفصيلية بين اثنين من أبرز هواتفها وهم: Realme GT 5 Pro و Realme GT 5. 

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