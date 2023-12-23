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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يصطحب إمام الحرم المدني في جولة بدار القرآن بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

اصطحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور عبد الباري الثبيتي إمام الحرم المدني في جولة بدار القران الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة،  وذلك عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم. 

واستمع إمام الحرم إلى شرح تفصيلي عن محتويات مركز مصر كاملا ودار القرآن الكريم الذي سيجرى فيه المسابقة العالمية للقرآن الكريم على مدار 5 ايام متتالية. 

وأعرب إمام الحرم عن سعادته بالمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم ضمن فريق المحكمين كما ابدى انبهاره بالصرح العظيم مركز مصر للثقافة وبخاصة دار القرآن الكريم،  مؤكدا ان هذا الصرح يعكس حرص القيادة المصرية على خدمة القرآن الكريم وأهله،  مشيدا بجهود وزير الأوقاف في تنظيم المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تشهد تطورا كبيرا بعد التعديلات التي أجريت عليها. 

وعقب انتهاء الجولة توجه الوزير وإمام الحرم وضيوف المسابقة لأداء صلاة الظهر بمسجد مصر وعقب ذلك تنطلق المسابقة. 

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