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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يقدم العزاء في وفاة القمص مكسيموس وصفي

الراحل القمص مكسيموس
الراحل القمص مكسيموس وصفى

قدم قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية وللآباء كهنة الإسكندرية في رحيل الأب المبارك القمص مكسيموس وصفي، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة والعشرين قسيسًا حاملي الجامات الذهبية الواقفين على الدوام أمام الله الحي.

ورحل  اليوم الأب والمعلم الفاضل القمص مكسيموس وصفي كاهن كنيسة السيدة العذراء، محرم بك وأحد شيوخ كهنة الإسكندرية، عن عمر قارب ٨٣ سنة وخدمة كهنوتية امتدت لأكثر من نصف قرن (٥٢ سنة) حفلت بالعطاء الخدمي والتعليمي.

ولد الأب المتنيح يوم ١٢ أبريل من عام ١٩٤١ وسيم كاهنًا في ١ أكتوبر ١٩٧١ ونال رتبة القمصية يوم ٢٧ سبتمبر ٢٠١٢

ومن المقرر أن تقام جنازة الأب الراحل ظهر اليوم السبت، في الكنيسة التى خدم بها. 

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