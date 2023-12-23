أمن القاهرة يكشف لغز جرائم سرقة ويضبط موظف مقاولات بحوزته حشيش

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات .



ففي مجال مكافحة السرقات تم ضبط إحدى السيدات بالجمالية ، وبحوزتها جوال بداخله إكسسوارات مجهولة المصدر ، واعترفت بسرقتها من داخل 2 محل إكسسوارات بأسلوب "المغافلة"، كما أقرت بإرتكابها واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات الخاصة بالمجنى عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالى متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية .

وكذا تم ضبط 7 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية من بينهم 4 عملاء وبحوزتهم لفافه بدخلها مخدر الهيروين - مجموعة من المفاتيح المُصطنعـة - حلق ذهـــب - حقائب سفر بداخلها بعض الملابـــس عقب قيامهم بسرقة خاتم ومحبس "ذهب" ومتعلقات شخصية من داخل إحدى الشقق بأسلوب المفتاح المُصطنع، وأنهم وراء إرتكاب وقائــع أخرى بذات الأسلوب ، كما ضُبط بحوزة إثنين منهم بعض المشغولات الذهبية والفضية.

وضبط سائق، وميكانيكى لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقه بطارية سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام مسكنه ، حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما بطارية السيارة المستولى عليها محل الواقعة و 2 بطارية سيارة مجهولين المصدر وعدد من الأدوات المستخدمة فى النشاط الإجرامى، كما اعترفا بإرتكاب واقعتين سرقة.

كما تم ضبط 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم سيارة ملك أحدهم و٢ أنبوبه أكسجين لحام و لمبة لحام لقطع الحديد مثبته بالأنبوبة وسيارة ربع نقل ملك أحدهم محمل عليها "ماسورة حديدية"، وإعترفوا بسرقة الماسورة الحديدية من أسفل أحد الكبارى "تحت الإنشاء" مستخدمين الأدوات المضبوطة.

وفي مجال مكافحة المخدرات، ضبط موظف بإحدى شركات المقاولات بالشروق، وبحوزته 30 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 3 كيلو جرام، وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.