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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: نحن أمام مراحل متعددة من الصراع الروسي الأوكراني

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا

كشف الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، عن آخر تطورات الأحداث في الحرب الدائرة بين  روسيا وأوكرانيا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "نحن أمام مراحل متعددة من الصراع الروسي الأوكراني".

وأضاف أن المفاوضات ستكون الحل النهائي للأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن لن تكون في المرحلة الحالية كما ينتظره الجميع، موضحًا أن ذلك يتضح من خلال قراءة السياسة الخارجية الأمريكية المتخبطة في أكثر من ملف دولي، في الملف الأوكراني، وملف العدوان الصهيوني على غزة.

وأشار إلى أنه حتي اليوم، هناك تورط واضح للولايات المتحدة في مغامراتها وتوظيفها السياسي والدولي في العام والنصف الماضي، لذلك نحن أمام مراحل متعددة من الصراع.

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أستاذ علوم سياسية: نحن أمام مراحل متعددة من الصراع الروسي الأوكراني


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